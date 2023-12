Roma, Chris Smalling dice no all’intervento chirurgico: il rientro del difensore inglese potrebbe slittare di nuovo

Come scrive il Corriere dello Sport, il rientro in campo di Chris Smalling potrebbe slittare fino a fine febbraio, con la Roma che non ha certezze quindi sul rientro dell’inglese.

Lo stesso giocatore non sarebbe d’accordo per un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema al tendine e così i tempi dovrebbero allungarsi.

