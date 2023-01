Paulo Dybala ha realizzato una doppietta nella sfida casalinga contro la Fiorentina. Tutti i dettagli sul calciatore argentino

E’ la serata di Paulo Dybala allo stadio Olimpico. Il calciatore giallorosso si è infatti reso protagonista di una doppietta nella sfida tra Roma e Fiorentina.

Anche per il gol del 2-0 l’assist è stato siglato da Tammy Abraham dopo un lancio lungo dalla difesa. L’argentino ha quindi seguito l’azione per poi limitarsi ad appoggiare il pallone in rete battendo Terracciano.

