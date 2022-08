I giallorossi sono alla ricerca di un difensore centrale e il nuovo profilo valutato è una vecchia conoscenza di Tiago Pinto e Mourinho.

I media sportivi continuano ad accostare difensori centrali che militano in Inghilterra alla Roma per via del passato oltremanica di Josè Mourinho. Secondo il Corriere dello Sport l’ultimo nome a cui pensano i giallorossi sarebbe Victor Lindelof del Manchester United.

Old Trafford

Fu proprio il tecnico lusitano a volerlo ai Red Devils prelevandolo dal Benfica di Tiago Pinto per 40 milioni; ora potrebbe essere acquistato in prestito con diritto di riscatto per un totale di 15 milioni. Lo svedese ha contratto in scadenza nel 2024, sembrerebbe non voler rinnovare mentre quest’anno rischia di giocare vergente poche partite perché chiuso da Martinez, Varane e Maguire.

