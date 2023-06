Tiago Pinto, general manager della Roma, è tornato a parlare delle polemiche arbitrali sulla finale di Europa League

Tiago Pinto, gm della Roma, ha parlato ai microfoni dell’Ansa dopo il ko in finale di Europa League.

LE PAROLE– Noi come AS Roma non desideriamo mettere in discussione i meriti del Siviglia, crediamo che con i nostri avversari abbiamo dato vita a una grande finale, onorando al meglio il palcoscenico che ci offre la Uefa. Non siamo soliti commentare a caldo questo genere di situazioni, ma nella giornata di oggi abbiamo analizzato sia gli episodi più eclatantisia quelli in apparenza meno evidenti e risulta chiaro che la direzione di gara dal punto di vista disciplinare non è stata equilibrata.

