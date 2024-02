Dopo la vittoria contro il Frosinone la Roma si conferma e batte con il brivido il Torino, trascinata dalla tripletta di Dybala

Dybala show. L’argentino trascina con una tripletta la Roma alla vittoria (3-2) contro il Torino nella ventiseiesima giornata della Serie A 2023-24.

I giallorossi restano in scia per la lotta al posto Champions e avvicinano in un sol colpo sia Atalanta e Milan che ieri hanno pareggiato nel match di San Siro e rispondono alla vittoria del Bologna.

