Benjamin Sesko, seguito anche dal calciomercato Milan, sempre più protagonista in Bundesliga. Gli scout del club osservano

Benjamin Šeško, grande protagonista delle recenti partite del Lipsia: ha realizzato 4 goal nelle sue ultime 5 partite di Bundesliga. In generale 7 gol in 9 partite da titolare, segna un gol ogni 120 minuti.

Come riportato da Fabrizio Romano molti scout di top club sono costantemente presenti ad osservarlo. Per il calciomercato Milan si prospetta un’agguerrita concorrenza in vista della sessione inverale. Serviranno almeno 40 milioni.

