(inviato all’Olimpico) – All’Olimpico, Roma e Torino si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Roma Torino 0-0 MOVIOLA

PRIMO TEMPO

1′ Calcio d’inizio – Parte la sfida dell’Olimpico.

5′ Fase di studio – Gioco ancora bloccato, le due squadre faticano a creare.

7′ Prima occasione per il Torino – Cross sulla sinistra sul quale si avventa Sanabria lasciato tutto solo. Il colpo di test finisce alto.

15′ Passato un quarto d’ora – Granata più propositivi, Roma che fatica a creare gioco e di conseguenza buone occasioni.

16′ Gioco fermo per qualche secondo – Scontro tra Zima e Abraham, costretti a lasciare il campo momentaneamente. I due però rientrano senza problemi.

18′ Occasionissima per la Roma – Camara ruba palla a centrocampo e fa partire il contropiede portato avanti da Abraham. Palla scaricata sulla sinistra per Zaniolo che defilato in area spara alto.

21′ Si rivede il Torino – Miranchuk, lasciato colpevolmente solo, scarica il destro dal limite. Palla che sfiora la traversa.

24′ Rigore per la Roma – Ricci, nel tentativo di rinviare di testa da angolo, colpisce il suo stesso braccio. Rapuano non ha dubbi.

25′ VAR – Rapuano richiamato a ricontrollare l’episodio.

25′ Niente rigore – Dopo un breve controllo Rapuano torna sui suoi passi. Niente massima punizione.

29′ Sostituzione nel Torino – Singo rileva Vojvoda.

32′ Buona occasione per i granata – Cross basso dalla destra di Singo sul quale Rui Patricio toglie il pallone dalla disponibilità di Sanabria. Il portiere rimane poi a terra per un colpo alla testa involontario di Smalling.

37′ Sfiora il gol Mancini – Angolo dalla sinistra, il difensore anticipa l’uscita di Milinkovic che è fortunato che il pallone esca di poco a lato.

43′ Smalling a terra – Ghiaccio spray per l’inglese dopo che Linetty, sbilanciato da un avversario, gli è cascato sopra con il peso. Il difensore si rialza poco dopo.

44′ Verso fine primo tempo – Ci avviciniamo al duplice fischio di Rapuano. Ancora nessun gol tra Roma e Torino, ma qualche buona occasione.

45′ Segnalato il recupero – Ancora quattro minuti.

Roma Torino 0-0: risultato e marcatori

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho. A disp. Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Tripi, Matic, Bove, Pellegrini, Tahirovic, El Shaarawy, Dybala, Belotti, Shomurodov.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Zima; Vojvoda (29′ Singo), Ricci, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric. A disp. Berisha, Gemello, Bayeye, Rodriguez, Adopo, N’Guessan, Garbett, Seck, Radonjic, Karamoh, Ilkhan, Pellegri.

Arbitro: Rapuano (Rimini).

