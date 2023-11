Francesco Totti si candida ad un ruolo da direttore tecnico per la Roma, carica che non c’è nella dirigenza giallorossa

Francesco Totti esce allo scoperto e, in una chiacchierata/intervista con Nakata su DAZN si candida al ruolo di direttore tecnico della Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, si tratta di un ruolo al momento libero in casa giallorossa.

L’ex capitano infatti ha da sempre rifiutato un ruolo da ambasciatore del club, incarico che di fatto già svolge senza avere rapporti con la proprietà Friedkin: Francesco si sente ancora un uomo di campo e vuole un ruolo che gli faccia vivere il campo in maniera quotidiana. I contatti con Pinto, nel ruolo di procuratore – tra gli altri di Pagano – sono costanti. Sullo sfondo c’è la possibilità di un posto nell’Italia, dopo la pace con Spalletti e in cui ritroverebbe l’ex compagno di Nazionale Buffon.

