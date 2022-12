Roma, Francesco Totti consiglia Nicolò Zaniolo sui prossimi passi da fare nella propria carriera e torna sul rapporto avuto con Spalletti

Francesco Totti, storico capitano della Roma, consiglia Zaniolo sul futuro e torna sul suo rapporto con Spalletti. Le dichiarazioni a BepiTv1.

ZANIOLO – «Per crescere serve in primis la testa giusta. Esistono le categorie nel calcio, ci sono giocatori bravi e poi campioni e fenomeni. L’importante è credere in se stessi e imparare a crescere per prima cosa fuori dal campo. Il segreto è questo qui».

SPALLETTI – «Mi piacerebbe riparlare con lui e prima o poi ricapiterà. Con lui ho avuto un grande rapporto, nessuno riesce a mettere in campo le squadre come lui. Mi dispiace aver finito così».

