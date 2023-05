Le parole di Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese della Roma, in vista della finale di Europa League

Georginio Wijnaldum ha parlato ai canali ufficiale della Uefa alla vigilia di Roma-Siviglia.

PAROLE – «Questo è quello che faccio sempre sperando che finisca bene. La sensazione diversa perché ovviamente è una finale, e credo che nella tua vita, se sei fortunato ne giochi molte. Sono felice di scendere in campo, a prescindere che sia una finale o meno. Sarà bello, sicuramente. Quando sei più piccolo, non hai tanta pressione sulle spalle. Non ci pensi molto e quindi sei più libero. Quando invece diventi più esperto, diventa più serio. La gente si aspetta di più da te e quindi la preparazione e i pensieri sono diversi ma ho ancora quello che avevo quando ho iniziato, la gioia.».

