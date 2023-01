Roma, Nicolò Zaniolo ha già deciso per il suo trasferimento in rossonero. Ma la risposta del club giallorosso è sempre la stessa

Come riferito dal Corriere dello Sport, Nicolò Zaniolo ha già deciso per il suo trasferimento al Milan, spinto da quattro fattori: la presenza dell’idolo Ibra, la stima per Pioli, la presenza dell’amico Florenzi e quella in dirigenza di Maldini.

Ma dalla Roma la risposta è sempre la stessa: se non arriverà un’offerta cash da almeno 35 milioni di euro il ragazzo rimarrà nella Capitale almeno fino al prossimo giugno.

