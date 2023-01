Fernando Santos, nuovo Ct della Polonia, ha parlato in conferenza stampa presentandosi per lavorare con la nazionale biancorossa

«Vorrei ringraziare il Presidente per aver dato fiducia a me e ai miei colleghi. E’ un grande onore per noi, perché stiamo parlando di un grande Paese, con una storia e una cultura estremamente importanti. La Nazionale ha tanti giocatori di grande qualità, è tra le migliori al mondo. Da oggi sono un polacco, sono uno di voi. E faremo di tutto per portare ai polacchi tanta gioia. Vivrò a Varsavia, voglio conoscere bene il paese, la cultura e la mentalità dei polacchi. Il contatto con le persone è molto importante per me».

