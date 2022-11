Le parole di Nicolò Zaniolo dopo la vittoria con il Lugodorets: «Quando arrivi tante volte davanti alla porta, il gol arriva»

Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma in Europa League. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma noi non potevamo fallire questa occasione per passare il turno. Domenica ci sarà un’altra battaglia da vincere».

SVOLTA NELL’INTERVALLO – «Abbiamo fatto un primo tempo difficile perché il Ludogorets è una buona squadra. Ci sta essere in giornata no, ma l’importante è che tutti giochino per il bene della Roma e che diano il 100% per questa maglia».

GOL – «A Salerno potevo fare tre gol, con la Cremonese e con l’Atalanta altri: sono stato poco lucido sotto porta, ma quando arrivi tante volte davanti al portiere prima o poi la palla entra. Passare il turno così è stato bello, sono contento».

DERBY – «Il derby è sempre una partita difficile per tutti noi, per i tifosi e per la città di Roma. Se oggi abbiamo messo il 100% in campo, nel derby daremo il 200%»

