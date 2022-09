Zaniolo sta recuperando dall’infortunio alla spalla e l’allenatore della Roma Mourinho spera di averlo già lunedì contro l’Empoli

Nicolò Zaniolo sta recuperando dall’infortunio alla spalla patito contro la Cremonese ed è ormai pronto per tornare in campo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sia il calciatore che la Roma hanno cerchiato in rosso il match del 18 settembre contro l’Atalanta in cui il gioiello giallorosso potrebbe già partire titolare.

Giovedì prossimo in Europa League contro l’Helsinki sarà in panchina per poi provare a riassaggiare il campo, ma José Mourinho vorrebbe portarlo con se già lunedì sera nel match con l’Empoli. In poche parole, quindi, Zaniolo è tornato.

L’articolo Roma, Zaniolo sta per tornare: Mourinho spera di averlo già con l’Empoli proviene da Calcio News 24.

