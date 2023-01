Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha scritto un messaggio criptico sui social dopo le voci di mercato di questi giorni

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha scritto un messaggio criptico sui social dopo le voci di mercato di questi giorni. Le sue parole:

«Tutto ha una soluzione, tranne la morte. Tutto il resto ha una soluzione, la vita è bella. Ci sono cose che sono ingiuste, non solo nel calcio. Che puoi farci? Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male? Naturalmente ci sono cose che fanno male…».

L’articolo Roma, Zaniolo sui social: «Tutto ha una soluzione…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG