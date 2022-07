Queste le parole di Jacopo Romano, CEO di Avm1959 Spa che commenta l’accordo di collaborazione tra Milan e Hally&Son.

Ecco le parole del CEO di Avm1959, Jacopo Romano che commenta la collaborazione tra Milan e Hally&Son: “Il Milan rappresenta alla perfezione la mentalità vincente e la continua spinta all’innovazione che ne ha fatto nel corso dei decenni il miglior prodotto da esportazione del calcio italiano. I risultati della scorsa stagione dimostrano una volta ancora come si possa raggiungere l’apice ridisegnando per primi il modello di funzionamento, da Milanese e milanista sono estremamente orgoglioso di associare Hally & Son a questo straordinario Club.” Così come ripreso da Milannews24.

Milanello

Il tecnico Stefano Pioli durante l’evento House of BMW parla così: “Il mio modo di allenare è cambiato tanto, delego molto e io mi concentro sulle cose di campo. Però devi sapere tutto di quello che accade nelle altre aree. Essendo al centro dell’attenzione, devi essere preparato a confrontarti con tutti. La comunicazione è sempre più presente e costante. Arrivare preparato alle domande dei giornalisti è importante. Bisogna essere preparati e coerenti per rendere credibile il tuo metodo di lavoro.“

