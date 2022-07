Queste le parole del giornalista Bucchioni, l’Inter deve rientrare da un prestito e per questo non può fare Dybala.

Il giornalista Bucchioni parla dell’Inter, e di questioni di bilancio oltre che di Dybala, queste le parole raccolte da cui riferimento su Internews24: “L’Inter è quasi strangolata da questo prestito. Deve rientrare entro il 2025, per questo i dirigenti devono fare un attivo di mercato. Vi rendete conto delle difficoltà che ci sono.“

IM_Sede_Inter

Aggiunge il giornalista: “Dybala è lì che aleggia, ma a spendere cinque-sei milioni di ingaggio fanno tutti fatica, anche la Roma che ha speso tanto. Non hanno chiuso perché l’Inter aspetta due o tre operazioni in uscita, per alleggerire il monte ingaggi.” Conclude così.

Mario Sconcerti a Tuttomercatoweb parla così: “L’Inter si è rafforzata parecchio dall’anno scorso, trovando dei sostituti all’altezza: al di là dell’arrivo di Lukaku.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG