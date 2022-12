Sono queste le parole dell’esperto di mercato, Romano che sul live Twitch SOS Fanta parla così del mercato dell’Inter.

Ecco le parole del famoso giornalista, Fabrizio Romano che parla del mercato dell’Inter, ecco cosa dice sul Live Twitch SOS Fanta: “Skriniar? Essendo in scadenza, più passa il tempo e più le cose diventano delicate e inizi a chiederti perché non abbia ancora firmato, visto che ha l’offerta sul tavolo da due mesi abbondanti. L’Inter è ovviamente preoccupata, ma ha fatto il massimo. Mentre l’anno scorso la situazione Perisic è stata gestita in maniera diversa, male secondo la mia personale opinione, visto che il giocatore era pronto a restare e che si poteva risolvere prima, in questo caso invece l’Inter ha fatto il possibile, facendo una proposta molto importante. Ora sta al giocatore decidere”.

Conclude così il difensore centrale: “Io penso che dietro le parole dei dirigenti ci sia proprio questo, ovvero che ora è il giocatore a dover fare un passo pubblico. Errore non cederlo in estate? Per me sì, visto che a quelle cifre i difensori centrali si vendono, visto anche che l’Inter aveva in mano Bremer per mesi a 25 milioni e che non si aveva la certezza che avrebbe poi firmato. Skriniar, comunque, non ha accordi con il PSG o con altri club. Tra l’altro, se non dovesse rinnovare, non mi stupirei se dovesse arrivare qualche club inglese. Non è o PSG o Inter, anzi“.

