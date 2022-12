Il giornalista Gianni Visnadi parla a Radio Sportiva del Mondiale di Qatar 2022 di Lautaro Martinez dell’Inter.

Sono queste le parole di Gianni Visnadi, ecco cosa dice il giornalista a Radio Sportiva sull’Inter ma soprattutto su Lautaro Martinez: “È un attaccante molto forte perché con l’Inter in Serie A l’ha dimostrato e lo ha fatto vedere anche in alcune partite di Champions League. Alcune, però, non tante! Ha giocato undici partite consecutive senza fare gol. Ogni tanto Lautaro Martinez sembra entrare in un tunnel e rimanere per due mesi a secco. Poi, alla fine, ne fa talmente tanti che uno non se ne rende neanche conto. Per due volte, lo scorso anno, è stato otto partite senza segnare.“

Conclude così il giornalista: “Nell’Argentina non lo puoi fare! Nella prima gara in Qatar ha fatto due gol in fuorigioco, anche se millimetrico. Alla terza partita è uscito di squadra e non è mai più entrato. Per me il suo Mondiale è stato disastroso! Può sembrare un paradosso perché, comunque, Lautaro Martinez è un Campione del Mondo. Ha segnato il rigore decisivo contro l’Olanda ma non c’è stato altro. In finale ha sbagliato tre gol, contro l’Australia ne ha sbagliati altrettanti e clamorosi. È dentro questo tunnel e con questi buchi non diventi un top player. I calciatori di prima categoria sono un’altra cosa!“

