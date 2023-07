L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato sul capitolo Balogun: l’Inter resta forte sull’attaccante dell’Arsenal

Secondo Fabrizio Romano, intervenuto sul canale Twitch di SOS Fanta, Balogun sarebbe la prima scelta dell’Inter per l’attacco:

«Penso che Balogun possa essere la soluzione preferita dall’Inter. Inzaghi avrebbe preferito un giocatore più esperto ma si decide tutti insieme, Balogun è il candidato numero uno. Non è un’operazione semplice con l’Arsenal dato che il giocatore ha fatto molto bene l’anno scorso in prestito al Reims in Ligue 1. Ha un prezzo importante però l’Inter vuole provarci seriamente per Balogun nei prossimi giorni, vuole avere una conversazione con l’Arsenal. Io terrei aperta l’uscita di Correa, penso che rimanga comunque una cosa possibile fino alla fine del mercato. L’Inter chiaramente adesso sta pensando ad altre cose ma sta lavorando anche a qualche quarta low-cost da poter prendere in agosto».

L'articolo Romano: «L'Inter ci proverà per Balogun. Ecco il piano dei nerazzurri» proviene da Inter News 24.

