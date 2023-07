Intervenuto sul proprio account Twitter, il giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha riportato degli aggiornamenti in merito al pressing dell’Inter per strappare Romelu Lukaku dalla corte del Chelsea.

Romelu Lukaku has not changed his stance after rejecting Saudi bids in June — he wants to continue in Europe

Inter and Chelsea will be in contact in the next days as new proposal will be submitted soon; of course, it has to be improved to convince #CFC. pic.twitter.com/YuBP9ZYKCw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023