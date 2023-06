Romano: «Lukaku? Prossima settimana nuovi contatti tra Inter e Chelsea». Queste le parole dell’esperto di mercato

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha parlato del futuro di Lukaku all’Inter:

«Ha confermato al Chelsea che la sua priorità va all’Inter ma adesso dipende tutto dai nerazzurri. Dalla prossima settimana la dirigenza interista sarà in contatto con il Chelsea per discutere la possibilità di riportarlo a Milano in prestito con obbligo di riscatto e pagamento dilazionabile in più anni. Non succederà niente oggi o domani, ci vuole tempo per questa trattativa, bisogna essere pazienti. Il giocatore però vuole solo l’Inter, per questo ha detto alle offerte provenienti dall’Arabia».

L’articolo Romano: «Lukaku? Prossima settimana nuovi contatti tra Inter e Chelsea» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG