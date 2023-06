Calciomercato Milan, ultimo giorno da calciatore della Lazio per Luka Romero: da domani parte la sua avventura rossonera

Luka Romero sarà il terzo colpo del calciomercato Milan dopo Sportiello e Loftus-Cheek (la cui ufficialità è attesa per oggi). Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, quello di oggi sarà l’ultimo giorno da calciatore della Lazio per l’argentino.

Il classe 2004 ha l’accordo con i rossoneri per un contratto di 4 anni a 800mila euro a stagione: la prossima settimana sono previste visite mediche e firma.

The post Romero-Milan, accordo blindato: da domani sarà rossonero appeared first on Milan News 24.

