Romero Milan: giocatore via in prestito? Ecco l’idea di Pioli! Ci sono interessamenti per Luka Romero, ma Pioli attende

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Luka Romero potrebbe partire in prestito. Diverse squadre lo cercano e il Milan potrebbe valutare questa opzione.

La decisione spetterà a Stefano Pioli. Il giocatore partirà per gli Stati Uniti d’America per la tournée: in questa occasione, il tecnico lo valuterà e deciderà in base a ciò che vedrà.

