A marzo del 2018 il brasiliano Romulo fu costretto a subentrare tra i pali all’espulso Nicolas e fu decisivo su Borja Valero

Il ricordo di un Inter–Verona nelle parole del brasiliano Romulo. L’ex difensore ha ripercorso quei particolari momenti sulle colonne di Tuttosport.

«Esperienza fantastica. Non dimenticherò mai quella partita lì, perché è davvero un qualcosa di unico andare in porta contro l’Inter, al Meazza, davanti a 60mila persone. Qualcosa di veramente bellissimo per me. L’adrenalina ti aiuta tantissimo. Quando sei in partita fai delle cose che non faresti in una giornata normale, è tutto diverso. Attenzione, non si deve essere “pazzi” per prendere questo tipo decisione, anche perché io non lo sono mai stato sotto questo punto di vista. Ma basta l’adrenalina. Di fatto si decide tutto sul momento, sinceramente io non ho mai visto un allenatore stabilire prima chi debba andare in porta qualora il portiere titolare venga espulso e non ci siano più cambi a disposizione. È tutto spontaneo, improvviso. Ripeto: l’ho deciso lì, in quel preciso istante con Nicolas, dopo che lui aveva preso il cartellino rosso. Così ho preso i guanti, la sua maglia e sono andato in porta. Meno male che è andata bene. Su Borja Valero ho fatto un “paratone” peccato solo che quella partita l’abbiamo persa. Avessimo strappato un pareggio, o avessimo addirittura vinto, sicuramente avremmo riso e scherzato moltissimo dopo quell’incontro. Nonostante la sconfitta comunque ci siamo fatti due risate, alle fine io sono un giocatore piccolo per fare il portiere».

L’articolo Romulo ricorda un Inter-Verona speciale: «Esperienza fantastica» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG