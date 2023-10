Ronaldo, 125 gol col Portogallo e nuovo record: l’ex numero 7 e fuoriclasse della Juve è il primo a riuscirci per un Europeo

Ronaldo con la doppietta alla Slovacchia ha raggiunto quota 125 gol in 202 presenze col Portogallo, strappando il pass per Euro 2024.

Non sono, perché l’ex numero 7 e fuoriclasse della Juve è diventato il primo giocatore a qualificarsi per la sesta volta in carriera ad un campionato Europeo (2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024). L’ennesimo record per Ronaldo.

