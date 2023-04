Ronaldo Al-Nassr, altro fallimento: l’Al Wahda passa 0-1 e vola in finale di King Cup. CR7 e compagni eliminati

Altro clamoroso flop dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. La squadra di CR7 è stata sconfitta in casa per 1-0 dall’Al Wahda, squadra quart’ultima in campionato, giocando ben 37 minuti in 11 contro 10.

Decisiva la rete di Beauguel al 23′, che elimina l’ex Juve e compagni in semifinale di King Cup. Per CR7 un’altra prova incolore che complica ulteriormente i suoi primi mesi in Arabia.

The post Ronaldo Al-Nassr, altro fallimento: l’Al Wahda passa 0-1 e vola in finale di King Cup appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG