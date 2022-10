Ronaldo: «Ancelotti? Tutti gli vogliono bene. Su Berlusconi…». Le dichiarazioni del “Fenomeno” alla Gazzetta dello Sport

Ronaldo Nazario da Lima, meglio conosciuto come “Il Fenomeno”, racconta qualche aneddoto sul suo periodo al Milan in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni.

BERLUSCONI – «Sono stato poco al Milan, però conservo grandi aneddoti: veniva nello spogliatoio a dirci come dovevamo tirare i calci d’angolo. Erano un po’ di partite che non segnavamo su corner e veniva lui a farci vedere come andavano tirati. Ancelotti, un maestro incredibile che sapeva sempre tutto, ci faceva ascoltare. Diceva “Sì, sì, sì”. Poi, quando usciva Berlusconi: “Torniamo alle nostre cose”».

ANCELOTTI – «Carlo per me, e con grande distacco, è la persona migliore mai esistita nel mondo del calcio. È un amico per tutti, non solo per me. Tutti gli vogliono bene, e poi come allenatore è incredibile, per qualità, visione, capacità di capire i giocatori. Si merita tutto quello che ha vinto, per professionalità e carattere».

