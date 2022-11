Il Portogallo vuole continuare a stupire e Ronaldo vuole superare record su record per quanto riguarda i Mondiali

Il Portogallo vuole continuare a stupire e Ronaldo vuole superare record su record per quanto riguarda i Mondiali.

E’ il più giovane e il più anziano marcatore della sua Nazionale nella competizione iridata, ha segnato in cinque Mondiali ma vuole fare di più. Chiaro non sarà semplice per nel 2026 avrà 41 anni ma al momento il fisico gli permetterebbe di poter essere ancora in campo. Il 25 maggio 2026 avrà 41 e dovesse partecipare al Mondiale nel Nord America sarebbe il primo a disputare 6 Mondiali, giocarli in tutti i continenti e potrebbe essere il giocatore più anziano a disputarli. Utopia e sogni mischiati alla voglia di lascare il segno, ancora una volta, come solo Ronaldo sa fare. Intanto i pensieri sono in Qatar ma gli amanti delle statistiche già sognano per il futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Ronaldo, l’eroe dei 4 Mondi alla ricerca dei record proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG