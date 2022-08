L’ex fenomeno, il brasiliano Ronaldo parla in una bella intervista alla Gazzetta dello Sport dell’Inter, ecco le parole.

Queste le parole del brasiliano e ex fenomeno Ronaldo, che ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco le parole sull’Inter: “L’Inter poteva vincere lo scudetto già l’anno scorso, diciamo pure che ad un certo punto l’aveva praticamente vinto. Perché è tornato Lukaku, uno che soprattutto in Italia, come si è visto e come si dice, fa la differenza. Perché lui e Lautaro possono essere una coppia quasi perfetta, e si è visto anche questo.“

Aggiunge: “Tanto feeling, tanti gol: cose che fanno bene ad una squadra. L’Inter ha perso lo scudetto perdendo il derby e gestendo male gli unici due mesi di difficoltà della stagione: è in quei momenti che ti serve coraggio, vincere partite complicate invece di pareggiarle. Ti serve aggrapparti a qualcuno: aggrapparsi a uno grosso come Lukaku è più facile.” Conclude.

