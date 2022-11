Ronaldo Manchester United, i Red Devils propensi al licenziamento dell’attaccante portoghese: cosa succede

Come riferito dal Corriere dello Sport, il Manchester United sarebbe sempre più convinto di licenziare Cristiano Ronaldo dopo la recente intervista a Piers Morgan.

Per il portoghese, inoltre, possibile denuncia per diffamazione e danni morali, con multa di un milione di euro. E per il futuro? Secondo quanto scrive il quotidiano nella sua edizione odierna, escludendo il Chelsea, le uniche destinazioni che rimarrebbero sarebbero l’Arabia Saudita e l’MLS.

L’articolo Ronaldo Manchester United, verso il licenziamento! Le mosse del club proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG