Cristiano Ronaldo ha parlato dopo la qualificazione del suo Portogallo all’Europeo di Germania della prossima estate

Cristiano Ronaldo ha così parlato in zona mista dopo la qualificazione del Portogallo a Euro 2024.

LE PAROLE – «Spero di esserci, di non avere problemi o infortuni e giocare arrivando in finale. Il futuro? Per quello che è successo nella mia vita non mi pongo altri obiettivi. Adesso penso al presente, il mio corpo risponde ancora bene e mi diverto. Che sia per il club o per la Nazionale, io penso a fare gol».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG