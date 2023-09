Ronaldo stecca col Portogallo: serataccia dell’ex Juve contro la Slovacchia nonostante la vittoria dei lusitani

Non è andata bene la partita di Ronaldo col Portogallo nonostante la vittoria dei lusitani contro la Slovacchia per 0-1 nel match di qualificazione per Euro 2024.

L’ex numero 7 della Juve si è mangiato due gol (di cui uno clamoroso), ma non solo. Il fuoriclasse portoghese ha rimediato un’ammonizione e ha addirittura preso una pallonata in testa che l’ha messo ko per un paio di minuti. Una vera e propria serataccia per Ronaldo…

The post Ronaldo stecca col Portogallo: serataccia dell’ex Juve contro la Slovacchia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG