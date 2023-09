Platini porta fortuna alla Francia di rugby: clamorosa sconfitta della Nuova Zelanda nel big match del Mondiale

E’ iniziato stasera il Mondiale di rugby 2023 ospitato dalla Francia e tra i tifosi dei transalpini presenti allo stadio Saint Denis c’era anche Michel Platini.

L’ex fuoriclasse e leggenda della Juve non ha voluto mancare all’appuntamento del debutto della sua nazionale nella competizione nel big match inaugurale contro la Nuova Zelanda. Le Roi ha portato fortuna alla Francia, vittoriosa per 29-13. Per gli All Blacks si tratta della prima sconfitta di sempre ai gironi di un Mondiale.

