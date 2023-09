Le parole del regista Paolo Rossi (e grande tifoso nerazzurro) in vista di quello che sarà il derby di Milano Inter-Milan

Tramite Tuttosport, il regista Paolo Rossi, grande tifoso nerazzurro, ha voluto parlare del derby tra Inter e Milan.

LE PAROLE – «Che derby mi aspetto? Attendo i milanisti. Perché quando vincono, loro ti riempiono di telefonate, di messaggini. Loro ci godono. Spero che non chiamino! E magari stavolta li chiamo io. Lukaku? In questa epoca di politicaly correct il mio primo pensiero è stato: “Ma se a San Siro faccio buu? Proprio io, e sottolineo proprio io, passo da razzista”. Ma non sono sorpreso. Lautaro invece ha sposato l’Inter: proprio come Zanetti».

L’articolo Rossi: «Lautaro come Zanetti. Inter-Milan? Spero in una vittoria, e Lukaku…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG