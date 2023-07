Rovella Juve, “battaglia” tra Allegri e Sarri: l’intreccio per Milinkovic. La situazione del giovane centrocampista

Rovella è un giocatore che potrebbe rientrare nella’eventuale maxi operazione tra Juve e Lazio per Milinkovic Savic. A rivelarlo è il giornalista Giovanni Albanese in un video pubblicato sul suo canale You Tube.

Sarri è innamorato di Rovella (valutato 20-25 milioni di euro), ma Allegri lo vorrebbe trattanere come sostituto di Paredes. L’allenatore della Juve, comunque, potrebbe fare un passo indietro nel caso in cui dovesse prendere piede la trattativa per Milinkovic Savic.

