Rovella Juve, presa una decisione sul futuro del centrocampista di rientro dal Monza: ecco cosa succederà

Come riferito da Sky Sport, in casa Juve non c’è alcuna intenzione di privarsi di Nicolò Rovella nei prossimi mesi.

L’idea di Allegri, infatti, è quella di puntare con decisione sul classe 2001 di rientro dal prestito al Monza. Il ragazzo sarà un elemento tenuto altamente in considerazione con l’arrivo della nuova stagione.

The post Rovella Juve (Sky Sport), presa una decisione: ecco il suo futuro appeared first on Juventus News 24.

