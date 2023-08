Ruben Sosa: «Sanchez? All’Inter può ancora fare la differenza» Le parole dell’ex giocatore

Intervistato ai microfoni de La Terceira, Ruben Sosa, ha parlato del probabile ritorno di Alexis Sanchez in maglia Inter.

LE PAROLE- «Non è strano che il nome di Alexis Sánchez venga accostato a così tante squadre, ancora meno che sia accostato ad una grande come l’Inter. Ha avuto una buona stagione al Marsiglia. Per l’Inter sarebbe bello avere di nuovo un giocatore come il cileno, sarebbe un buon rinforzo. Ha molta esperienza e ha giocato in tutta Europa. Per un progetto come quello dei nerazzurri, sarebbe importante anche nello spogliatoio. Penso che Alexis abbia trovato la sua vera squadra in Italia, all’Inter, e i tifosi lo amano moltissimo, non lo immagini nemmeno. Sono stato a Milano quando Alexis era ancora un tesserato ed è una bravissima persona. È un ragazzo che si ferma costantemente per firmare autografi o scattare una foto con i fan. Per questo tipo di azioni si è reso caro ad una delle piazze di tifosi più importanti d’Italia. L’esperienza a volte è molto più importante di qualsiasi altra virtù, soprattutto nelle grandi squadre come l’Inter. Questo può fare la vera differenza. Alexis non è uno di quei giocatori che esce dal campo lamentandosi con l’allenatore. Questo fa bene allo spogliatoio, tiene uniti i gruppi. Devi gestire il tuo fisico in modo molto intelligente e Sanchez ha il background e la capacità per farlo»

