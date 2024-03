Rubinho: «Allegri ha fatto la storia, ha sempre la squadra in pugno». Le parole del doppio ex di Juve e Genoa

Rubinho, doppio ex di Juve e Genoa, ai microfoni del Secolo XIX ha parlato di Allegri e Gilardino.

ALLEGRI E GILARDINO – «Sono due persone intelligenti, dentro e fuori dal campo. Una volta mi è capitato di parlare con Gila. Lui ha avuto per tanti anni Ancelotti come allenatore e sa come gestire un gruppo. Questo per un tecnico è un punto importante. Ho avuto Allegri come allenatore e anche lui ha sempre la squadra in pugno. Gilardino può diventare un grandissimo tecnico, Allegri ha già fatto la storia».

