L’ex portiere della Juve Rubinho ha rilasciato un’intervista in cui parla della corsa allo scudetto dell’Inter e dei bianconeri

Sulle colonne di Tuttosport, l’ex portiere bianconero Rubinho si esprime così sulla corsa allo scudetto e sulle possibilità di Inter e Juve.

SCUDETTO – «Quando giochi alla Juve, devi sempre ambire al massimo. L’Inter però resta la favorita, anche se devono stare attenti. Allegri – lo dico per esperienza diretta – quando va in testa non lo prendi più. Se la Juve fa il sorpasso, ci sarà da divertirsi…».

L’INTERVISTA INTEGRALE A RUBINHO

