L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha rilasciato un’intervista in cui racconta un retroscena di emrcato legato all’Inter

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori racconta di un approccio di mercato effettuato nei suoi confronti da parte dell’Inter.

LE PAROLE- «Sin da subito essere qui è stato un motivo di orgoglio. Mi avevano cercato Juve, Milan, Inter ma sono felice di giocare nel Napoli, anche per la storia

dei calciatori, vorrei ricordare solo Maradona e Juliano, che hanno indossato questa maglia. Io sono ambizioso e sapevo che questo era il luogo giusto: dopo il magnifico tempo trascorso al Sassuolo, avevo bisogno di uscire dalla mia comfort zone, di lottare per uno scudetto e nelle coppe internazionali. All’inizio è stato strano, ma qui c’è energia, si vive la gioia di vivere e si percepisce una passione per il calcio che è febbre e amore vero, collettivo, quotidiano. Sono felice, qui».

