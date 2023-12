In vista del match di domenica 17 dicembre tra Lazio e Inter, Maurizio Sarri fa la conta dei giocatori a disposizione

La Lazio è in allerta per la difesa in vista dell’incontro con l‘Inter. Inizialmente sembrava che Patric (che ha avuto problemi di febbre) potesse recuperare, ma ieri è rimasto inattivo, e quindi sarà rivalutato nelle prossime 48 ore.

“Il giocatore spagnolo dovrebbe svolgere un allenamento individuale oggi, poiché l’influenza lo ha colpito duramente, indebolendolo. Sarri spera di poterlo recuperare“, riporta il Corriere dello Sport. Tuttavia, il giornale indica Casale e Gila come la coppia favorita per contrastare Lautaro e Thuram. Anche se Romagnoli è di nuovo disponibile, non sarà rischiato e farà ritorno a Empoli.

L’articolo Verso Lazio Inter, problemi per alcuni giocatori biancocelesti proviene da Inter News 24.

