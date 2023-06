Rudi Garcia: «Che piacere tornare in Italia. Voglio portare in alto i colori dei campioni d’Italia». Il messaggio del neo tecnico del Napoli

Rudi Garcia si presenta così, attraverso un messaggio social, ai tifosi del Napoli.

Le parole del neo tecnico azzurro: «Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia. RG».

