Rugani Juve: Allegri vota per il rinnovo. Il difensore pronto ad abbassare le pretese economiche pur di proseguire la carriera a Torino

Come fa notare Tuttosport nonostante Daniele Rugani non sia in voga tra i tifosi della Juventus, quando chiamato in causa il difensore ha sempre risposto con prestazioni solide. Tanto che negli ultimi 15 mesi con l’ex Empoli titolare Madama ha perso una sola gara.

Allegri martedì lo ha elogiato pubblicamente dopo la gara col Lecce. Proprio la stima del tecnico nei confronti del centrale potrebbe dare l’impulso decisivo ai dialoghi tra la dirigenza e l’agente Davide Torchia per il rinnovo del contratto in scadenza. Lo stesso difensore sarebbe pronto ad abbassarsi notevolmente l’ingaggio pur di proseguire la carriera a Torino. Dalle parti della Continassa hanno apprezzato il gesto e sono pronti a mettere sul tavolo il prolungamento fino al 2026 con stipendio dimezzato rispetto a quello attuale di 3 milioni più bonus. I presupporti per il prolungamento ora ci sono tutti.

