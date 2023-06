Rugani Juve, un altro addio già deciso è quello del difensore, che non rientra nei piani del club. Ma c’è un ostacolo

Tra i possibili partenti in casa Juve c’è anche Daniele Rugani, che con un contratto in scadenza nel 2024 è tutt’altro che sicuro di restare nonostante non pretenda sicuramente un ruolo da titolare.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’intenzione sarebbe quella di piazzare in giro il difensore, ma il problema principale è l’ingaggio percepito: i 3,5 milioni di euro sono un ostacolo per i possibli club interessati.

