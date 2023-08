In casa Juventus si lavora anche sul fronte rinnovi. Il difensore Daniele Rugani ha due possibilità davanti a sè: ecco quali

Sul tavolo dei rinnovi della Juventus c’è il fascicolo di Daniele Rugani.

Il difensore è pronto a rinnovare il proprio contratto con la Vecchia Signora, e come rivela Alfredo Pedullà sono due gli scenari possibili: altri tre anni di contratto in bianconero, con nuova scadenza 2027, oppure scadenza 2026 con opzione. In questo modo l’ingaggio di Rugani scenderebbe dai 2,8 milioni attuali più bonus a 2-2-2,3 più bonus a salire.

C’è fiducia da entrambe le parti di trovare un accordo entro le prossime settimane.

