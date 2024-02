Rugani: «Per costruire ci metti 5 mesi, poi in 15 giorni rovini tutto. La vittoria Siamo stati fortunati…». Le parole

Rugani nel corso dell’intervista rilasciata a Dazn dopo Juventus Frosinone ha sottolineato l’importanza della vittoria ottenuta dai bianconeri con un suo gol.

VINCERE COSI’ – «Pesa tanto, questi momenti possono capitare e in un attimo ci finisci dentro. Per costruire ci metti 5 mesi, poi in 15 giorni rovini tutto. Siamo stati oggi anche fortunati a portarla a casa, deve essere un punto di ripartenza per le prossime».

