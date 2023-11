Rugani svela: «Vincere con la Fiorentina era troppo importante. Szczesny? Ci ha fatto ridere…». Le parole a Twitch

Rugani al canale Twitch della Juve è tornato sulla vittoria di sofferenza ottenuta domenica scorsa contro la Fiorentina.

FIORENTINA JUVE – «Ora mi viene da ridere perché mi viene in mente l’intervista di Szczesny. In pullman ci abbiamo riso su perché in effetti è stata una partita di grande sofferenza. Ma la sensazione era che eravamo veramente solidi. Certamente vogliamo soffrire un po’ meno, però la vittoria di Firenze era troppo importante».

