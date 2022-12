Le ultime partite di Ruggeri sono state assai positive sulla fascia sinistra. Per l’Atalanta può rivelarsi un jolly molto utile

Dalla bocciatura di Lecce alla consapevolezza di essere attualmente la sorpresa in casa Atalanta. Matteo Ruggeri tra Trofeo Bortolotti e l’amichevole contro il Nizza ha fatto notevolmente la differenza, riscontrando anche una crescita assai convincente.

Giocate incisive in fase offensiva, rapidità sulla fascia rendendo la squadra molto dinamica e ieri come ciliegina sulla torta l’assist perfetto per il colpo di testa di Hojlund. L’esterno ideale che serve? Se da una parte l’Atalanta ha bisogno di un profilo un po’ più esperto sulla sinistra (come richiesto esplicitamente da Gasperini) dall’altra Ruggeri può essere un jolly su cui fare affidamento in maniera graduale.

Le amichevoli vanno sempre prese con le pinze, ma se l’obiettivo era quello di farsi notare per dimostrare di essere parte integrante di questa Atalanta (con le tempistiche giuste), esso è stato raggiunto. La strada è quella giusta per una crescita tanto ambiziosa quanto utile.

L’articolo Ruggeri stupisce e l’Atalanta sorride: sulla fascia un nuovo jolly (da far crescere gradualmente) proviene da Calcio News 24.

