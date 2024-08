L’ex attaccante, ora dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, elogia i nerazzurri ed il loro presidente Beppe Marotta.

Karl-Heinz Rummenigge ha parlato della stagione dell’Inter alla Gazzetta dello Sport. “Un pareggio alla prima, che sarà mai? Dobbiamo ancora capire lo sviluppo di questa stagione: ad esempio la Juve ha molta volta voglia di rivincita dopo anni senza scudetto e in cui era intrappolata nella Superlega. E poi l’Atalanta è in una crescita eccezionale: ha un allenatore che considero un vero maestro. Ma l’Inter ha una consapevolezza e una forza che nessuno può discutere: il valore mostrato l’anno scorso è figlio del lavoro di questi anni“.

La seconda stella

“Nei bar di Milano l’atmosfera non è cambiata rispetto ai miei tempi: so bene cosa significhi essere arrivato prima del Milan, meritatamente aggiungo… Ripetersi non è facile, ma la squadra è forte e ha una ossatura che non è cambiata“.

Hakan Çalhanoğlu

La nuova proprietà

“Non li conosco, il fenomeno dei fondi nel calcio è nuovo e risponde a logiche diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati. Zhang, invece, lo conoscevo: siamo stati insieme a una Oktoberfest e ricordo che aveva accusato la seconda birra… Ma la garanzia societaria resta sempre il mio amico Beppe (Marotta, ndr), l’acquisto più importante di questa epoca: basti pensare alla squadra che ha creato con i suoi collaboratori, a come gestisce la società. a quanto la Juve sia andata giù senza di lui. È il garante della transizione nel nuovo ruolo nuovo di presidente: dopo tanti affari insieme, posso dire che ci si può fidare“.

L’esplosione di Thuram

“Anche al Bayern si è discusso molto di lui: ci interessava, poi è andato l’Inter, che ha fatto un gran colpo a zero. Dopo una stagione eccellente sembra addirittura cresciuto: segna, fa segnare, e si combina perfettamente con Lautaro. Quei due hanno un feeling evidente, sono difficili da “leggere” per ogni difesa: non stanno fermi a centro area, si muovono, non danno punti di riferimento. Sono una delle coppie più imprevedibili d’Europa e a loro si è aggiunto adesso anche Taremi“.

Le voci riguardanti un possibile approdo di Calhanoglu al Bayern Monaco

“Solo speculazioni, quel ruolo al Bayern è coperto tra Palinha, Laimer, Kimmich e Pavlovic. Non era necessario aggiungere un giocatore così importante perché Calha, ormai, è a un livello top. Lo abbiamo visto anche all’Europeo“.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG